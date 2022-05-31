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Майгуров заявил, что готов работать с Нуждовым в случае своей победы на выборах главы СБР

Майгуров заявил, что готов работать с Нуждовым в случае своей победы на выборах главы СБР
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос, готов ли он к сотрудничеству с Алексеем Нуждовым, если победит на грядущих выборах главы организации.

«Я готов работать со всеми, кто заинтересован в развитии биатлона в России, — рассказал Виктор Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Нуждов является единственным конкурентом Майгурова на выборах президента СБР.

53-летний Виктор Майгуров — двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира и многократный призёр чемпионатов мира. Заслуженный мастер спорта России. Президент Союза биатлонистов России с 11 июля 2020 года.

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