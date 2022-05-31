Халили — об отношениях с Серохвостовым: если что не нравится, можем друг другу высказать

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российский биатлонист Карим Халили рассказал, чего ждёт от совместной работы с Даниилом Серохвостовым.
«В общем-то, я думаю, что от сотрудничества должно быть больше плюсов. Согласен, бывает, что когда ты довольно долго находишься с одним человеком на сборах, особенно когда накапливается утомление, в летний период, когда ты уже никого видеть не можешь. Но мы, в принципе, довольно открыты друг с другом, если что-то не нравится, можем спокойно, в свободной форме друг другу высказать. Поэтому, думаю, у нас проблем возникнуть не должно. Да и перерывы между сборами будут в помощь. Сейчас, на сборе в Сочи, мы практически 24 часа вдвоём, потому что тренируемся, живём вместе, если только куда-то отойти, поговорить по телефону», — сказал Халили на YouTube-канале Союза биатлонистов России (СБР).
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