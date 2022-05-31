Карим Халили рассказал, как проходит сотрудничество с тренером Артёмом Истоминым

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российский биатлонист Карим Халили рассказал, как контактирует с тренером Артёмом Истоминым.

В это межсезонье Халили перешёл к Истомину от старшего тренера сборной России Юрия Каминского. В данный момент Карим находится в Сочи, где вместе с Даниилом Серохвостовым тренируется отдельно от группы Истомина.

«Очень плотный контакт. Каждый день созваниваемся. Вечером 100% созваниваемся, но, бывает, и днём, если нужны какие-то корректировки по погоде или обсудить прошедший день, следующий день. Поэтому всё время связь поддерживаем, и всё в рабочем режиме», — сказал Халили на YouTube-канале Союза биатлонистов России (СБР).

Также в группе Истомина числятся Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова и Кристина Резцова.