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Личный тренер Александра Логинова возглавил сборную Санкт-Петербурга

Личный тренер Александра Логинова возглавил сборную Санкт-Петербурга
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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сообщил, что Александр Касперович назначен главным тренером сборной города на Неве, что не помешает ему остаться личным тренером Александра Логинова.

«Александр Касперович приступил к исполнению обязанностей главного тренера сборной Санкт-Петербурга. Он занял соответствующую штатную должность, зачислен в структуру городского Спорткомитета. Никаких временных рамок при договорённости с ним мы не очерчивали. Касперович будет выполнять свои обязанности так долго, пока это будет всех устраивать.

Совмещение возможно, я никогда этому не препятствовал. Если человек эффективно выполняет свои прямые обязанности, зачем лишать его совместительства? Он может работать не только с Логиновым, пусть будет устроен ещё хоть в 10 местах. В Петербурге Касперович займётся руководством всеми городскими командами, будет решать организационные и методические вопросы. Это, скорее, менеджерская функция, а не тренерская. Поэтому требовать, чтобы Касперович присутствовал на всех сборах, федерация не намерена», — приводит слова Васильева BetOn mobile.

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