Личный тренер Александра Логинова возглавил сборную Санкт-Петербурга

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сообщил, что Александр Касперович назначен главным тренером сборной города на Неве, что не помешает ему остаться личным тренером Александра Логинова.
«Александр Касперович приступил к исполнению обязанностей главного тренера сборной Санкт-Петербурга. Он занял соответствующую штатную должность, зачислен в структуру городского Спорткомитета. Никаких временных рамок при договорённости с ним мы не очерчивали. Касперович будет выполнять свои обязанности так долго, пока это будет всех устраивать.
Совмещение возможно, я никогда этому не препятствовал. Если человек эффективно выполняет свои прямые обязанности, зачем лишать его совместительства? Он может работать не только с Логиновым, пусть будет устроен ещё хоть в 10 местах. В Петербурге Касперович займётся руководством всеми городскими командами, будет решать организационные и методические вопросы. Это, скорее, менеджерская функция, а не тренерская. Поэтому требовать, чтобы Касперович присутствовал на всех сборах, федерация не намерена», — приводит слова Васильева BetOn mobile.
- 31 мая 2022
-
20:57
-
20:32
-
20:21
-
18:09
-
13:48
-
12:39
-
10:18
-
09:47
-
09:44
-
09:28
-
09:13
- 30 мая 2022
-
23:30
-
22:30
-
15:33
- 29 мая 2022
-
16:32
-
12:10
-
10:01
-
09:55
-
09:49
- 28 мая 2022
-
18:52
-
16:04
-
14:54
-
13:45
-
13:23
-
12:42
-
12:15
- 27 мая 2022
-
15:55
-
09:17
-
09:03
- 26 мая 2022
-
13:59
-
13:51
-
08:19
- 25 мая 2022
-
17:39
-
17:29
-
15:41