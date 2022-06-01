Трёхкратный чемпион мира по биатлону, призёр Олимпийских игр, советник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев рассказал о том, как сохранить российский спорт в условиях отстранения от международных соревнований.
«Сегодня, в «спокойной фазе», когда мы потеряли, по всей видимости, возможность участия в международных соревнованиях, появился прекрасный шанс посмотреть на свой резерв. На то, что есть в России не в лице шести-восьми человек сборной команды, а на тех, кто за ними.
Есть уникальная возможность на российских соревнованиях сравнить уровень мастерства спортсменов и уровень компетенций различных тренеров, находящихся по большому счёту в равных условиях.
Члены сборной команды страны по тем или иным причинам редко выступали на российских соревнованиях, а когда выступали, то были не в самой хорошей спортивной форме.
Сегодня и члены сборной, и все другие российские биатлонисты и тренироваться, и соревноваться будут в примерно одинаковых условиях. Есть две группы у женщин, две группы у мужчин. Есть спортсмены, которые за счёт регионов готовятся. Есть организационные, кадровые возможности и материально-техническая база.
Нужно готовиться и выступать на российских и, может быть, каких-то международных соревнованиях с приглашением белорусов, представителей других дружественных стран. Недавно разговаривал с одним из руководителей Всероссийской федерации по сноуборду. Он говорит: «Если будут нормальные премиальные, на наше открытое российское соревнование приедут и зарубежные спортсмены». Он совершенно в этом уверен», — приводит слова Ростовцева журнал «Бизнес России».
- 1 июня 2022
-
18:43
-
16:06
-
15:14
-
15:04
- 31 мая 2022
-
20:57
-
20:32
-
20:21
-
18:09
-
13:48
-
12:39
-
10:18
-
09:47
-
09:44
-
09:28
-
09:13
- 30 мая 2022
-
23:30
-
22:30
-
15:33
- 29 мая 2022
-
16:32
-
12:10
-
10:01
-
09:55
-
09:49
- 28 мая 2022
-
18:52
-
16:04
-
14:54
-
13:45
-
13:23
-
12:42
-
12:15
- 27 мая 2022
-
15:55
-
09:17
-
09:03
- 26 мая 2022
-
13:59
-
13:51