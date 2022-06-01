Трёхкратный чемпион мира по биатлону, призёр Олимпийских игр, советник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев рассказал о том, как сохранить российский спорт в условиях отстранения от международных соревнований.

«Сегодня, в «спокойной фазе», когда мы потеряли, по всей видимости, возможность участия в международных соревнованиях, появился прекрасный шанс посмотреть на свой резерв. На то, что есть в России не в лице шести-восьми человек сборной команды, а на тех, кто за ними.

Есть уникальная возможность на российских соревнованиях сравнить уровень мастерства спортсменов и уровень компетенций различных тренеров, находящихся по большому счёту в равных условиях.

Члены сборной команды страны по тем или иным причинам редко выступали на российских соревнованиях, а когда выступали, то были не в самой хорошей спортивной форме.

Сегодня и члены сборной, и все другие российские биатлонисты и тренироваться, и соревноваться будут в примерно одинаковых условиях. Есть две группы у женщин, две группы у мужчин. Есть спортсмены, которые за счёт регионов готовятся. Есть организационные, кадровые возможности и материально-техническая база.

Нужно готовиться и выступать на российских и, может быть, каких-то международных соревнованиях с приглашением белорусов, представителей других дружественных стран. Недавно разговаривал с одним из руководителей Всероссийской федерации по сноуборду. Он говорит: «Если будут нормальные премиальные, на наше открытое российское соревнование приедут и зарубежные спортсмены». Он совершенно в этом уверен», — приводит слова Ростовцева журнал «Бизнес России».