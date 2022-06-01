Павел Ростовцев заявил, что не верит в 100 млн рублей призовых на российских соревнованиях

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, призёр Олимпийских игр, советник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев высказался о возможных суммах призовых на внутрироссийских соревнованиях.
«Это вопрос, к решению которого нужно относиться взвешенно, не перегибать палку. Я с сожалением, а где-то и с сарказмом воспринял информацию о том, что кандидат на пост руководителя Союза биатлонистов России Алексей Нуждов заявил: «Я привлеку 100 миллионов рублей на премиальные на российских соревнованиях. Они должны соответствовать Кубку мира. Должны получать не только спортсмены, но и тренеры».
Я не верю, что сегодня можно привлечь такие средства. Мы в биатлоне в 2018 году, накануне очередных выборов главы СБР, наслушались много сказок о том, что при новом руководителе всем будет «финансовое счастье».
Одно дело – в конкурентной борьбе на Кубке мира завоёвывать премиальные, попадая в первую шестёрку или первую десятку. Другое дело – внутрироссийские соревнования, где уровень конкуренции – это надо признать – гораздо ниже.
Не нужна эта «гонка премиальных». Да, они должны быть, но – адекватные. Если Минспорта такую возможность найдёт и сумеет согласовать это на федеральном уровне (у Минэкономики, Минфина – своя правда), то это будет здорово», — приводит слова Ростовцева журнал «Бизнес России».
- 1 июня 2022
-
18:57
-
18:43
-
16:06
-
15:14
-
15:04
- 31 мая 2022
-
20:57
-
20:32
-
20:21
-
18:09
-
13:48
-
12:39
-
10:18
-
09:47
-
09:44
-
09:28
-
09:13
- 30 мая 2022
-
23:30
-
22:30
-
15:33
- 29 мая 2022
-
16:32
-
12:10
-
10:01
-
09:55
-
09:49
- 28 мая 2022
-
18:52
-
16:04
-
14:54
-
13:45
-
13:23
-
12:42
-
12:15
- 27 мая 2022
-
15:55
-
09:17
-
09:03
- 26 мая 2022
-
13:59