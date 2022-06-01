Павел Ростовцев заявил, что не верит в 100 млн рублей призовых на российских соревнованиях

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, призёр Олимпийских игр, советник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев высказался о возможных суммах призовых на внутрироссийских соревнованиях.

«Это вопрос, к решению которого нужно относиться взвешенно, не перегибать палку. Я с сожалением, а где-то и с сарказмом воспринял информацию о том, что кандидат на пост руководителя Союза биатлонистов России Алексей Нуждов заявил: «Я привлеку 100 миллионов рублей на премиальные на российских соревнованиях. Они должны соответствовать Кубку мира. Должны получать не только спортсмены, но и тренеры».

Я не верю, что сегодня можно привлечь такие средства. Мы в биатлоне в 2018 году, накануне очередных выборов главы СБР, наслушались много сказок о том, что при новом руководителе всем будет «финансовое счастье».

Одно дело – в конкурентной борьбе на Кубке мира завоёвывать премиальные, попадая в первую шестёрку или первую десятку. Другое дело – внутрироссийские соревнования, где уровень конкуренции – это надо признать – гораздо ниже.

Не нужна эта «гонка премиальных». Да, они должны быть, но – адекватные. Если Минспорта такую возможность найдёт и сумеет согласовать это на федеральном уровне (у Минэкономики, Минфина – своя правда), то это будет здорово», — приводит слова Ростовцева журнал «Бизнес России».