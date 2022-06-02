«Макияж катастрофично старит женщину». Лариса Куклина показала свежее фото

Российская биатлонистка Лариса Куклина заявила, что не любит краситься. По её словам, макияж «катастрофично старит женщину».

«Ну что, сегодня я буду выглядеть вот так – немножко необычно для самой себя. И всё же я в какой раз убеждаюсь, что макияж просто катастрофично старит женщину. В общем, не красилась и не люблю это делать, но на торжества, походу, надо», — сказала Куклина в видео, выложенном в её социальных сетях.

Фото: из личного архива ларисы куклиной

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов. Вследствие этого 31-летняя Куклина также не отобралась на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

К сезону-2022/2023 Куклина готовится в группе Артёма Истомина, куда также вошли Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Карим Халили и Даниил Серохвостов.

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