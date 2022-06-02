«Макияж катастрофично старит женщину». Лариса Куклина показала свежее фото

Российская биатлонистка Лариса Куклина заявила, что не любит краситься. По её словам, макияж «катастрофично старит женщину».
«Ну что, сегодня я буду выглядеть вот так – немножко необычно для самой себя. И всё же я в какой раз убеждаюсь, что макияж просто катастрофично старит женщину. В общем, не красилась и не люблю это делать, но на торжества, походу, надо», — сказала Куклина в видео, выложенном в её социальных сетях.
Фото: из личного архива ларисы куклиной
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов. Вследствие этого 31-летняя Куклина также не отобралась на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
К сезону-2022/2023 Куклина готовится в группе Артёма Истомина, куда также вошли Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Карим Халили и Даниил Серохвостов.
Главные достижения белорусского биатлона. Он круче российского?
- 2 июня 2022
-
15:26
-
12:42
- 1 июня 2022
-
18:57
-
18:43
-
16:06
-
15:14
-
15:04
- 31 мая 2022
-
20:57
-
20:32
-
20:21
-
18:09
-
13:48
-
12:39
-
10:18
-
09:47
-
09:44
-
09:28
-
09:13
- 30 мая 2022
-
23:30
-
22:30
-
15:33
- 29 мая 2022
-
16:32
-
12:10
-
10:01
-
09:55
-
09:49
- 28 мая 2022
-
18:52
-
16:04
-
14:54
-
13:45
-
13:23
-
12:42
-
12:15
- 27 мая 2022
-
15:55
-
09:17