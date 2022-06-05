Матвей Елисеев: врачи запрещают мне тренироваться в полную силу
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Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в эстафете, российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о состоянии своего здоровья. Елисеев не выходил на старте с декабря 2021 года.
«К сожалению, пока врачи запрещают мне тренироваться в полную силу. Сначала полтора месяца был полный запрет, потом следующие полтора месяца кардиолог дал рекомендацию проводить не больше шести тренировок в неделю по полтора часа на пульсе до 120. Потом пришло время УМО, но на УМО мне не дали направление, сказали сначала пройти курс лечения, а это ещё три недели.
Присутствия духа не теряю. Как есть, так есть. Выполняю все предписания, чтобы быстрее вернуться к тренировкам», — приводит слова Елисеева пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
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