Елисеев — об Истомине: самый рвущий специалист, вся наша группа держалась на нём

Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в эстафете, российский биатлонист Матвей Елисеев высказался о том, что Артём Истомин стал одним из тренеров сборной России.

В группе Истомина числятся Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Карим Халили и Даниил Серохвостов.

«Это, наверное, самый рвущийся специалист из тех, с кем мне приходилось работать. Он буквально горит за дело, которым занимается. Артём Евгеньевич постоянно в поиске каких-то новых знаний, постоянно обучается. У него всегда всё подготовлено, поэтому с ним очень комфортно работать. Понимаю, почему к нему перешли Карим и Даня, в прошлом году вся наша группа держалась на нём.

Поддерживаю ли я с ним связь? Сейчас мы изредка созваниваемся, но, поскольку полноценные нагрузки мне не разрешены, больше просто общаемся, чем по тренировкам», — приводит слова Елисеева пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).