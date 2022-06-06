Тарьей Бё опубликовал забавное фото с беременной невестой

Трёхкратный олимпийский чемпион, 33-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в своих социальных сетях новое фото с беременной невестой – Гитой Симонсен.
Пара объявила о помолвке в августе 2021 года, до этого они продолжительное время встречались. Когда и где пройдёт свадьба, влюбленные не разглашают. О том, что ждут ребёнка, Бё и Симонсен объявили в конце апреля.
Фото: из личного архива Тарьея Бё
В сезоне-2021/2022 Бё-старший занял шестое место в общем зачёте Кубка мира. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.
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