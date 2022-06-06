Лариса Куклина неоднозначно высказалась о продолжении своей карьеры

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала в социальных сетях рассуждения касательно продолжения своей карьеры.

«Что же дальше?» Часто задаваемый вопрос в последнее время. Да, я не достигла поставленных целей… Боль… Ужасное разочарование в самой себе (эмодзи «разбитое сердце»). Но всё равно благодарна тому, что имею! Время покажет, что и как дальше», — написала Куклина.

Фото: из личного архива Ларисы Куклиной

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов. Вследствие этого 31-летняя Куклина также не отобралась на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).