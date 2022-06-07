Мартен Фуркад опубликовал редкое фото со старшим братом Симоном

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал редкое фото со старшим братом, чемпионом мира Симоном Фуркадом.

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

Фуркад-младший — самый титулованный биатлонист в истории Франции. Также он занимает первое место в истории мирового биатлона по сумме заработанных призовых. Мартен объявил о завершении карьеры в марте 2020 года.

Фуркад-старший – чемпион мира 2019 года в смешанной эстафете, серебряный призёр первенства мира в индивидуальной гонке 2012 года, обладатель «Малого хрустального глобуса» по программам индивидуальных гонок в сезоне-2011/2012. Симон завершил карьеру в 2019 году и начал работать тренером юниорской сборной Франции.