Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Мартен Фуркад опубликовал редкое фото со старшим братом Симоном

Мартен Фуркад опубликовал редкое фото со старшим братом Симоном
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал редкое фото со старшим братом, чемпионом мира Симоном Фуркадом.

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

Фуркад-младший — самый титулованный биатлонист в истории Франции. Также он занимает первое место в истории мирового биатлона по сумме заработанных призовых. Мартен объявил о завершении карьеры в марте 2020 года.

Фуркад-старший – чемпион мира 2019 года в смешанной эстафете, серебряный призёр первенства мира в индивидуальной гонке 2012 года, обладатель «Малого хрустального глобуса» по программам индивидуальных гонок в сезоне-2011/2012. Симон завершил карьеру в 2019 году и начал работать тренером юниорской сборной Франции.

Лучшим биатлонистом мира стал француз Фийон Майе. А кто побеждал в XXI веке до него? Лучшим биатлонистом мира стал француз Фийон Майе. А кто побеждал в XXI веке до него?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022