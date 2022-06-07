«Двойные стандарты». Жаклен недоволен тем, что Надалю разрешают играть на уколах

Двукратный чемпион мира в гонках преследования, 26-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен поддержал позицию соотечественника, велогонщика Тибо Пино, который иронично отреагировал на 14-й титул испанского теннисиста Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос».

«Герои нашего времени…», — написал Пино о признании Надаля в том, что он провёл весь турнир на уколах из-за травмы стопы.

«Двойные стандарты касательно допинга в спорте. В видах на выносливость любые инъекции запрещены — если получаешь травму, то вынужден остановиться. С Надалем всё наоборот. Для спортсменов в видах на выносливость, которые всё ещё страдают от ярлыков о допинге, это отвратительно. Лично я согласен с Тибо Пино», — написал Жаклен в своих социальных сетях.