«Двойные стандарты». Жаклен недоволен тем, что Надалю разрешают играть на уколах
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Двукратный чемпион мира в гонках преследования, 26-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен поддержал позицию соотечественника, велогонщика Тибо Пино, который иронично отреагировал на 14-й титул испанского теннисиста Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос».
«Герои нашего времени…», — написал Пино о признании Надаля в том, что он провёл весь турнир на уколах из-за травмы стопы.
«Двойные стандарты касательно допинга в спорте. В видах на выносливость любые инъекции запрещены — если получаешь травму, то вынужден остановиться. С Надалем всё наоборот. Для спортсменов в видах на выносливость, которые всё ещё страдают от ярлыков о допинге, это отвратительно. Лично я согласен с Тибо Пино», — написал Жаклен в своих социальных сетях.
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