«Никакой пощады: коллекционирую плюшевых мишек». Кристиансен опубликовал фото из тира

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен в социальных сетях фото из тира.

«Никакой пощады: просто коллекционирую плюшевых мишек», — забавно подписал фото Кристиансен.

Фото: из личного архива Ветле Шоста Кристиансена

На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Кристиансен завоевал две медали – золото в эстафете и бронзу в масс-старте. Примечательно, что Ветле являлся финишёром победной эстафетной команды, а судьба золота решилась на заключительном огневом рубеже. В общем зачёте Кубка мира норвежец занял четвёртое место, до топ-3 ему не хватило 10 очков.

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря. Смогут ли принять в нём участие россияне, пока неизвестно.