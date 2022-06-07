«Никакой пощады: коллекционирую плюшевых мишек». Кристиансен опубликовал фото из тира

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен в социальных сетях фото из тира.
«Никакой пощады: просто коллекционирую плюшевых мишек», — забавно подписал фото Кристиансен.
Фото: из личного архива Ветле Шоста Кристиансена
На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Кристиансен завоевал две медали – золото в эстафете и бронзу в масс-старте. Примечательно, что Ветле являлся финишёром победной эстафетной команды, а судьба золота решилась на заключительном огневом рубеже. В общем зачёте Кубка мира норвежец занял четвёртое место, до топ-3 ему не хватило 10 очков.
Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря. Смогут ли принять в нём участие россияне, пока неизвестно.
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