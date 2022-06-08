Кандидат на пост главы СБР Нуждов намерен увеличить бюджет организации до 220 млн рублей
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Кандидат на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов заявил о намерении увеличить бюджет организации до 220 миллионов рублей, сообщает издание ТАСС.
Напомним, ранее в интервью действующий президент Виктор Майгуров сообщил, что бюджет СБР составляет около 150 млн рублей.
100 из 220 млн планируется потратить на призовой фонд Кубка России, 40 – на содержание аппарата СБР и национальной сборной, 30 – на дотации регионам и 10 оставить в качестве резерва. Содержание аппарата СБР планируется сократить с 57 до 40 млн, в частности, за счёт упразднения должностей исполнительного директора и помощника президента.
Выборы на пост президента Союза биатлонистов России состоятся 23 июня.
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