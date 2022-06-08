Каминский — об уходе Халили к Истомину: не удовлетворён его аргументами

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский признался, что остался не удовлетворён разговорами с членами национальной команды Каримом Халили и Даниилом Серохвостовым, покинувшими его группу после сезона-2021/2022.

«У Истомина своя группа, у меня — своя, разные работы, но немного пересекаемся. Артём был очень важным звеном в нашей команде, я тоже строил определённые планы в связи с использованием его в команде. Сегодня это нереально, он пошёл своим путём, как он захотел.

С Каримом Халили мы очень много общались, и в конце концов он принял такое решение, но я не очень удовлетворён его аргументами, которых практически не было. Если говорить о Серохвостове, то там аргументов в основном не было. У него уже было согласовано с Майгуровым, поэтому я даже не стал обсуждать. Я спросил, принял ли он решение или хочет моего совета? Он сказал, что принял решение. На это я ответил, что тогда нам не о чем разговаривать, так как я не хочу тратить свои нервы, — приводит слова специалиста «Матч ТВ».