Николай Лопухов: у Елисеева был конфликт с тренером. И где теперь Елисеев?

Российский тренер по лыжным гонкам и биатлону Николай Лопухов поделился мнением о ситуации, в которой оказался биатлонист Матвей Елисеев.

Перед сезоном-2021/2022 у Елисеева случился конфликт с тренером сборной России Юрием Каминским. Спортсмен не прислушался к рекомендациям тренера. В конце 2021 года Елисеев взял паузу в выступлениях. Матвей не выступил на чемпионате России в марте.

«Кто разрешил Матвею ехать на сплав по ходу сбора? Майгуров (президент Союза биатлонистов России. — Прим. «Чемпионата»). Атлет спустился с высоты 1800 м, это не проходит бесследно с точки зрения акклиматизации. В итоге у спортсмена конфликт с тренером. И где теперь тот же Елисеев? А в причинах никто уже не копается.

У нас изначально неправильная идеология. Нельзя, чтобы руководитель решал вопросы со спортсменами, минуя тренеров. Наоборот, он должен объединять всех в единый кулак», — приводит слова Лопухова «Спорт-экспресс».

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