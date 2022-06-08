Шашилов и Каминский остались старшими тренерами сборной России по биатлону
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Министерство спорта России опубликовало список тренеров и специалистов национальной сборной по биатлону на сезон-2022/2023.
Старшим тренером мужской сборной остался Юрий Каминский, женской сборной – Михаил Шашилов.
Напомним, ранее группу Юрия Каминского покинули бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Карим Халили и победитель этапов Кубка мира Даниил Серохвостов, присоединившиеся к группе Артёма Истомина. Позже в интервью Истомин сообщил, что переход произошёл по инициативе спортсменов, согласовавших его с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Виктором Майгуровым. Сам же Каминский ситуацией остался недоволен, заявив, что не удовлетворён разговорами с Халили и Серохвостовым.
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