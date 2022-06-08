«Бардак когда прекратится?» Губерниев — о тренерском составе сборной России по биатлону

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на публикацию списка тренеров и специалистов, которые будут работать со сборной России по биатлону в сезоне-2022/2023. В частности, старшим тренером мужской сборной остался Юрий Каминский, женской сборной – Михаил Шашилов.

«Шашилов остался старшим по женщинам в биатлоне… СБР говорил одно, по факту другое, спортсмены делают всё, что хотят… Бардак когда прекратится?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее группу Юрия Каминского покинули бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Карим Халили и победитель одного этапа Кубка мира в эстафете Даниил Серохвостов, присоединившиеся к группе Артёма Истомина.

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