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«Под контролем Антона Смольского». Динара Алимбекова показала фото из тренажёрного зала

«Под контролем Антона Смольского». Динара Алимбекова показала фото из тренажёрного зала
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Олимпийская чемпионка в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях фотографии с тренировки.

«Под контролем Антона Смольского», — подписала Алимбекова снимок, где запечатлено то, как она подтягивается в тренажёрном зале.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Об отношениях Алимбековой и Смольского стало известно в начале прошлого сезона.

Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). В активе Динары 589 очков. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали, Смольский же стал серебряным призёром индивидуальной гонки.

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