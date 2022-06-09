Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«День гольфа». Йоханнес Бё опубликовал новое фото

«День гольфа». Йоханнес Бё опубликовал новое фото
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в социальных сетях новое фото.

«День гольфа», — подписал снимок младший Бё.

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

28-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). Прилетев с Олимпиады в Норвегию, Йоханнес досрочно завершил кубковый сезон – 2021/2022.

Ранее Йоханнес сыграл с женой в теннис на отдыхе на Канарах:

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022