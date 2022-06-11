Евгений Емерхонов раскрыл, почему отказался от поездки на юниорский чемпионат мира в США

Биатлонист сборной России Евгений Емерхонов объяснил, почему не поехал на юниорский чемпионат мира в США в прошлом сезоне. К следующему Емерхонов готовится под руководством Юрия Каминского, в группу которого также входят Эдуард Латыпов, Роман Ерёмов, Александр Корнев, Ильназ Мухамедзянов и Михаил Первушин.
«Потому что я не поставил прививку Pfizer. В конце июня – начале июля прошлого года я поставил первый компонент российской прививки, и мне было тяжеловато. Поэтому решил не рисковать с Pfizer. Впереди у нас был Кубок IBU и чемпионат Европы, а Америка была под большим вопросом из-за виз. И я решил, что ради трёх стартов на чемпионате мира не стоит рисковать всем сезоном», — сказал Емерхонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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