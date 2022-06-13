«Люблю, когда ты следуешь моим советам». Мартен Фуркад обратился к Ингрид Тандреволд

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок, сделанный во время похода в горы.

«Далеко не худший день на работе», — подписала она фотографию.

На пост отреагировал пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад.

«Люблю, когда ты следуешь моим советам», — написал он в комментариях.

Фото: из личного архива ингрид тандреволд

Напомним, Ингрид Тандреволд стало плохо на финише гонки преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортсменка уходила третьей после четвёртого огневого рубежа, но на последних метрах дистанции почувствовала себя плохо. Биатлонистка финишировала 14-й, упав на землю после пересечения финиша, после чего её унесли на руках.

А тренеры сборной России по биатлону сами когда-то побеждали?