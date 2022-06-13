Латыпов: даже если этот сезон будет в России, есть надежда, что через год допустят до КМ

28-летний российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился ожиданиями от следующего сезона.



«Особо далеко не забегаю. Цель есть в любом случае. После Олимпиады был проведён анализ, найдены слабые места, которые я бы хотел исправить, подтянуть, которые не дали сделать больше в прошлом сезоне.



Даже если предстоящий сезон будет с российскими стартами, надежда есть, что через год нас допустят. До следующей Олимпиады время есть. Будем к ней готовиться. Надеюсь, что она для нас будет. Всё равно надо быть готовым», – приводит слова Эдуарда Латыпова «Матч ТВ».

Эдуард является бронзовым призёром Олимпиады в Пекине (2022), бронзовым призёром чемпионата мира в Поклюке (2021), серебряным призёром чемпионата Европы в Минске (2020).