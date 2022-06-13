Губерниев отреагировал на новость, что совет СБР подал жалобу в прокуратуру на Майгурова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о подаче запроса от Совета СБР в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на действия президента организации Виктора Майгурова.

«Если отправили в прокуратуру, то должно быть расследование. Если там есть факты злоупотребления и это будет доказано, то это одна история. Я знаю, что у регионов и многих представителей есть вопросы к руководству СБР в том числе — это нужно решать в правовом поле.

Я не могу ничего предположить — предполагает прокуратура, а потом суд, если это административное дело, например. Если это направлено в прокуратуру, то будем ждать процессуальных действий со стороны органов надзора. Однако это неприятный звонок в преддверии выборов в СБР», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.