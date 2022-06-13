Васильев — о заявлении на Майгурова: такие вещи не красят выборы. Они должны быть чистыми

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на новость о подаче запроса от Совета СБР в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на действия президента организации Виктора Майгурова.

«Мне все эти дрязги не очень приятны в преддверии выборов. Когда это происходит почти за неделю до выборов, то это не очень хорошо. Если были какие-то претензии, то почему раньше они не предъявлялись, а сейчас появились прямо перед выборами? Мне это не нравится. Выборы должны быть более или менее чистыми и открытыми. Когда такие вещи происходят, они не красят выборы. Это оставляет осадок.

Два претендента сами разобрались бы между собой. У каждого есть что предложить регионам и российскому биатлону. Эта история не красит наш биатлон. Дело даже не в Майгурове, а в том, что, что бы ни происходило, оно должно оставаться внутри. Надеюсь, не подтвердятся факты злоупотребления. Хотелось бы, чтобы всё разрешилось благополучно», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.