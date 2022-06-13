Зайцева: жалоба на Майгурова — попытка вставить палки в колёса. Дурацкая кампания

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева отреагировала на новость о подаче запроса от Совета СБР в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на действия президента организации Виктора Майгурова.

«Это попытка вставить палки в колёса Майгурову — сто процентов. Даже не могу предположить, что в делах, о которых там пишут, замешан Виктор Майгуров. Происходят выборы — это естественная предвыборная кампания. Все знают, что она бывает такая и так делается. Это ненормальное явление, но во время выборов так делают. Это не красит наш биатлон. Видимо, они думают, что красит. Они думают, что Виктора обезоружат.

Думаю, Виктор обратит на это внимание по закону, но его не убьёт психологически. Он будет дальше бороться. Странные люди. Считаю, что это дело рук кампании, причём очень дурацкой кампании. Это говорит, за кого этот человек, а также об их дальнейшей работе. Получается, он за другого представителя. Это плохая игра, и она ни к чему хорошему не приведёт. Зря они так делают», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.