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Один из членов президиума СБР заявил, что не подписывал жалобу на Виктора Майгурова

Один из членов президиума СБР заявил, что не подписывал жалобу на Виктора Майгурова
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Член президиума совета Союза биатлонистов России (СБР) от Мурманской области Владимир Страхов ответил, подписывал ли жалобу в прокуратуру от председателя совета СБР Александра Еслева на действия президента организации Виктора Майгурова.

«Там нет моей подписи. Мы обсуждаем вопросы в рамках видеоконференции, готовимся к отчётно-выборной конференции СБР, которая будет 23 июня. Я считаю, что, чтобы делать такие заявления, как о нецелевом расходовании средств, нужно посмотреть мнение ревизионной комиссии и их оценку деятельности президента федерации. Мы обсудили эти вопросы в четверг, и моя позиция была дождаться 23-го числа и включить один-два вопроса в повестку дня, обсудить их. В целом наш российский биатлон не на высоте, и не хватало нам ещё окончательно переругаться. У меня есть замечания к Виктору Викторовичу Майгурову, но никаких писем я не подписывал и не поддерживаю подобные действия», — приводит слова Страхова Metaratings.

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