В Генпрокуратуру РФ подали вторую жалобу на президента СБР Виктора Майгурова

Глава Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на действия президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова. Ранее стало известно, что жалобу на Майгурова подал совет СБР.
«Одна жалоба подана со стороны президиума совета СБР, ещё одна — от моего имени. В моём заявлении дополнительно сообщается, что Виктор Викторович не выполнил программу поддержки регионов. С учётом доходной части СБР регионам должны были быть выделены 30 миллионов рублей. По моим данным, до них дошли только два. Майгуров говорил о том, что на поддержку регионов было направлено 10-11 миллионов, но даже если это так, то порядка 20 миллионов всё равно не хватает.
При этом себе и своему окружению он исправно платит зарплату: от СБР ежемесячно ему поступает примерно 500 тысяч, исполнительному директору — больше 350 тысяч. Программа не выполнена, но зарплату они продолжают получать», — цитирует Нугманова ТАСС.
Почему российские биатлонистки так редко побеждают?
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