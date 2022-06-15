Видео: Латыпов использует Серохвостова в качестве дополнительной нагрузки на тренажёре

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов опубликовал в социальных сетях забавное видео с участием Даниила Серохвостова.
На видео Латыпов использует миниатюрного Серохвостова в качестве блина для тренажёра.
«Когда нет блинов – не проблема, Даня выручит!» — подписал видео Латыпов.
На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) уроженец Камышлы (Самарская область) Латыпов завоевал три бронзовые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете. Это лучший показатель среди российских биатлонистов. Серохвостов в Пекине принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м.
К следующему сезону биатлонисты готовятся в разных группах: Эдуард по-прежнему тренируется у Юрия Каминского, Даниил же перешёл к Артёму Истомину.
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