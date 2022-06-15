Лариса Куклина – о заботе со стороны Солы: Анюта принесла мне домашний мёд и конфеты

Российская биатлонистка Лариса Куклина сообщила, что приболела на сборах в Раубичах, а бронзовый призёр чемпионата мира – 2021, белоруска Анна Сола позаботилась о ней.

«Вот что значит забота: Анюта пришла, домашний мёд мне принесла, чтобы я быстрее выздоровела. Ну и, конечно же, конфетки. Правда, их я сейчас не ем, при болезни вообще нельзя есть сладкое. Кстати, вообще мои самые-самые любимые конфеты, которые я когда-либо в жизни пробовала», — сказала Куклина в своих социальных сетях.

К сезону-2022/2023 Куклина готовится в группе Артёма Истомина, куда также вошли Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Карим Халили и Даниил Серохвостов.