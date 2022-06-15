«Команда». Жена Йоханнеса Бё опубликовала милое селфи с супругом

Хедда Дэли Бё, жена пятикратного олимпийского чемпиона норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, опубликовала в социальных сетях милое фото с мужем.

«Команда», — подписала фото Хедда, использовав эмодзи «сердце» и «бицепс».

Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё

Йоханнес и Хедда поженились в 2018 году, в январе 2020 года у пары появился сын Густав.

29-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). Прилетев с Олимпиады в Норвегию, Йоханнес досрочно завершил кубковый сезон-2021/2022.