Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Валерий Польховский объяснил, почему подписал жалобу в прокуратуру на главу СБР Майгурова

Валерий Польховский объяснил, почему подписал жалобу в прокуратуру на главу СБР Майгурова
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, почему поставил подпись под жалобой в Генеральную прокуратуру РФ на президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.

«Нужно брать пример с федерации спортивной борьбы, вот где у руководства очень хороший контакт с командой, в биатлоне положение дел оставляет желать лучшего. Происходящее сейчас в СБР разочаровывает. Я оказался в числе инициаторов жалобы в Генпрокуратуру, но к этому всё и шло, решение нельзя назвать неожиданным.

Диалог с Майгуровым продолжался почти два месяца, был определённый перечень документов, которые мы обсуждали, но он просто не хотел признавать существование совета СБР. Если руководитель нас не слышит, то надо пытаться на него повлиять. И в проверке нет ничего плохого: если у него нет никаких грехов, то бояться нечего. Никакого отношения к предстоящим выборам эта история не имеет, это просто попытка получить объективную информацию», — цитирует Польховского ТАСС.

«Раздетыми не останемся». Большое интервью с Майгуровым о будущем российского биатлона «Раздетыми не останемся». Большое интервью с Майгуровым о будущем российского биатлона

Почему российские биатлонистки так редко побеждают?

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022