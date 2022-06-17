«Нас просто пытаются втянуть в скандал». Виктор Майгуров — о жалобе в прокуратуру

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как отреагировал на коллективное письмо совета СБР в прокуратуру, и готов опровергнуть информацию, которая в ней содержится.

«Я бы назвал это рабочим моментом. Более того, меня эта ситуация не напрягает. Я бы даже хотел, чтобы это письмо действительно попало в прокуратуру, чтобы его приняли, зарегистрировали. Чтобы после этого я мог чётко расставить все точки над i и показать своим оппонентам, что та информация, которой они руководствовались, не соответствует действительности.

Я уже в третий раз буду участвовать в выборах президента СБР, но с подобной ситуацией действительно прежде не сталкивался. Хотя не сказать, что она неожиданна. По тому, кто и что говорит, с какой периодичностью и в каких СМИ появляются те или иные новости, видно, что всё это спланировано.

Для меня многие претензии, которые сейчас вылились в прессу, выглядят странными. Если мы сделаем открытым бюджет федерации, у нас что, станет от этого больше денег? Или мы должны публиковать на сайте каждый платёж? Не уверен. Существует протокол правления, которое утвердило бюджет, и мы готовы по первому же запросу предоставить полный финансовый отчёт каждому члену СБР, в чём проблема? Получается, нас просто пытаются втянуть в скандал», — приводит слова Майгурова RT.