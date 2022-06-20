Плюснина — об отстранении российских спортсменов: я ревела два дня, когда узнала об этом

22-летняя российская биатлонистка Полина Плюснина рассказала, как отреагировала на новость об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«Обидно, что так происходит. Честно говоря, я ревела два дня, узнав, что россиян отстранили от международных стартов. Друзья и родственники меня успокаивали. Поддержка родных помогла, настроение поменялось. Поэтому я иначе реагирую на произошедшее. Если подобное случилось, значит, так и должно быть. Ничего страшного, потерпим. Русским многое приходится преодолевать. Я всегда поддерживаю руководителей родного государства. Если подобный конфликт случился, значит, другого выхода не было», — приводит слова Полины Плюсниной «Столица С».
Недавно Полина Плюснина была включена в женскую сборную России по биатлону. Она будет тренироваться в группе Михаила Шашилова.
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