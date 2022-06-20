Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Плюснина — об отстранении российских спортсменов: я ревела два дня, когда узнала об этом

Плюснина — об отстранении российских спортсменов: я ревела два дня, когда узнала об этом
Комментарии

22-летняя российская биатлонистка Полина Плюснина рассказала, как отреагировала на новость об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Обидно, что так происходит. Честно говоря, я ревела два дня, узнав, что россиян отстранили от международных стартов. Друзья и родственники меня успокаивали. Поддержка родных помогла, настроение поменялось. Поэтому я иначе реагирую на произошедшее. Если подобное случилось, значит, так и должно быть. Ничего страшного, потерпим. Русским многое приходится преодолевать. Я всегда поддерживаю руководителей родного государства. Если подобный конфликт случился, значит, другого выхода не было», — приводит слова Полины Плюсниной «Столица С».

Недавно Полина Плюснина была включена в женскую сборную России по биатлону. Она будет тренироваться в группе Михаила Шашилова.

Новость по теме
Томас Бах: не время отменять отстранение российских спортсменов
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022