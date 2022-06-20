Биатлонист Максим Цветков назвал любимого футболиста

Бронзовый призёр Олимпийских игр, российский биатлонист Максим Цветков рассказал, почему болеет за столичный ЦСКА, и назвал любимого футболиста в составе армейцев.

«Это пошло со школьных лет. Сейчас понятно, что я служу в ЦСКА, поэтому и болею за клуб. Это как-то логично. А в детстве я, наверное, не был фанатом какого-то футбольного клуба. У меня даже сейчас такого нет, что только за ЦСКА. В Лиге чемпионов могу поболеть за «Барселону». В России мне ЦСКА близок.

Вагнер Лав — любимый игрок. В школе я начал часто смотреть футбол. Наверное, в те годы моя любовь к клубу произошла. Вагнер Лав тогда был ведущим игроком. Так сложилось», — приводит слова Максима Цветкова «Матч ТВ».

Вагнер Лав является третьим лучшим бомбардиром в истории ЦСКА с 85 голами.