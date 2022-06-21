IBU объявил об изменениях в системе начисления очков в Кубке мира

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что с сезона-2022/2023 результаты спортсменов, показанные на чемпионате мира, больше не будут учитываться в общем зачёте Кубка мира. Об этом информирует пресс-служба организации.
«Это соответствует общему направлению IBU сделать чемпионат мира самостоятельным флагманским событием», — отмечается в заявлении IBU.
Также сообщается, что в общем зачёте Кубка мира результаты спортсменов больше не будут вычёркиваться. Таким образом, все результаты на Кубке мира будут учитываться в общем зачёте.
Кроме того, система начисления очков в общий зачёт и в зачёты отдельных дисциплин будет скорректирована в сторону увеличения разницы между лучшими результатами. Это обеспечит спортсменам, вынужденным пропустить гонку из-за болезни, сохранение шансов на борьбу за «Хрустальные глобусы».
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
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