IBU объявил об изменениях в системе начисления очков в Кубке мира

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что с сезона-2022/2023 результаты спортсменов, показанные на чемпионате мира, больше не будут учитываться в общем зачёте Кубка мира. Об этом информирует пресс-служба организации.

«Это соответствует общему направлению IBU сделать чемпионат мира самостоятельным флагманским событием», — отмечается в заявлении IBU.

Также сообщается, что в общем зачёте Кубка мира результаты спортсменов больше не будут вычёркиваться. Таким образом, все результаты на Кубке мира будут учитываться в общем зачёте.

Кроме того, система начисления очков в общий зачёт и в зачёты отдельных дисциплин будет скорректирована в сторону увеличения разницы между лучшими результатами. Это обеспечит спортсменам, вынужденным пропустить гонку из-за болезни, сохранение шансов на борьбу за «Хрустальные глобусы».

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022: