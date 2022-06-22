Губерниев — о выборах главы СБР: только тайное голосование будет справедливым

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящих выборах главы Союза биатлонистов России.

Отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России состоится в четверг, 23 июня, в здании Олимпийского комитета России. На пост президента претендуют нынешний руководитель Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

«Я сейчас не буду ничего говорить, чью программу поддерживаю, потому что я абсолютно нейтральный человек. Это будут хорошие выборы. Я очень надеюсь на тайное голосование. С моей точки зрения, только тайное голосование будет справедливым в этой ситуации, потому что открытое может привести к тому, что люди будут опасаться сделать, по их мнению, неправильный выбор», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.