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Губерниев: Минспорта регионов очень активно поддерживают одного кандидата на выборах СБР

Губерниев: Минспорта регионов очень активно поддерживают одного кандидата на выборах СБР
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал опасения относительно честности предстоящих выборов главы Союза биатлонистов России (СБР).

Отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России состоится в четверг, 23 июня, в здании Олимпийского комитета России. На пост президента претендуют нынешний руководитель Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

«Я совершенно точно знаю, что в поддержку одного из кандидатов региональные министерства спорта ведут активную работу. В отношении кого — не скажу. Региональное министерство спорта — это очень важно. Региональное министерство, как известно, подчиняется федеральному министерству спорта», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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