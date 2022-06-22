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Ярошенко: на выборах главы СБР поддерживаю Майгурова. Надеюсь, здравый смысл возобладает

Ярошенко: на выборах главы СБР поддерживаю Майгурова. Надеюсь, здравый смысл возобладает
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Двукратный чемпион мира в эстафете, обладатель малого Кубка мира – 2006/2007 по программе гонок преследования Дмитрий Ярошенко высказался о предстоящих выборах главы Союза биатлонистов России.

Отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России состоится в четверг, 23 июня, в здании Олимпийского комитета России. На пост президента претендуют нынешний руководитель Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

«Конкретно я поддерживаю программу Майгурова. Потому что она более реалистична. Я вижу по тем движениям, которые возникли в преддверии этого голосования, — людям, значит, сложно победить в честной борьбе. Начались закулисные движения, когда начали писать жалобы в прокуратуру. Майгуров профессионал. При всём уважении к Нуждову, к его прошлому я считаю, что важен тот багаж, который есть у Майгурова, а он не только российский и международный. У него колоссальный опыт взаимодействия. Его знают, он многих знает. Сейчас непростая ситуация, но она когда-то закончится. Очень надеюсь, что завтра здравый смысл возобладает и Майгуров победит», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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