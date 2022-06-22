Нуждов — о выборах в СБР: вижу, как улучшить результат в Союзе биатлонистов России

Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов, претендующий на пост главы организации, рассказал о своей работе.

«Четыре года я в органах управления. Вижу, как улучшить результат в СБР. Не только для топовых спортсменов, но и в работе с регионами. Если ты обещания даёшь — надо их выполнять. Вряд ли кто сможет меня упрекнуть в том, что я что-то пообещал и не выполнил», – сказал Нуждов в эфире программы «Все на Матч!».

Выборы состоятся 23 июня. Помимо Нуждова, на пост главы СБР претендует действующий президент Виктор Майгуров.

Напомним, ранее Нуждов в своей предвыборной кампании заявил, что призовой фонд внутренних соревнований будет составлять 100 млн рублей. Майгуров заявил о призовом фонде в 40 млн рублей.