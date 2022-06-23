Самуэльссон: странно менять систему начисления очков, когда большинство спортсменов против
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон критически высказался об изменениях системы начисления очков на Кубке мира.
«Не понимаю, зачем менять систему, которая хорошо работала. Странно принимать такое решение, когда большинство спортсменов выступают против этого. Есть риск, что теперь на старт будут выходить биатлонисты, которые не совсем здоровы, а мы этого не хотим.
Представитель комиссии спортсменов Клэр Иган проголосовала против нововведений при единогласной поддержке предложения со стороны руководства IBU. А ведь спортсмены редко голосуют против. Странно, что наше мнение не было воспринято всерьёз», – приводит слова Самуэльссона SVT.
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