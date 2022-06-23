На выборах главы СБР состоится второй тур. Ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов

На выборах главы Союза биатлонистов России состоится второй тур. Об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов на отчётно-выборной конференции в Москве. Нынешнего президента организации Виктора Майгурова поддержали 35 делегатов, а Алексея Нуждова – 18 делегатов.
Отметим, что Майгурову не хватило одного голоса до переизбрания на должность.
Напомним, отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России проходит сегодня, 23 июня, в здании Олимпийского комитета России. На пост президента претендуют нынешний руководитель Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.
Нуждов в своей предвыборной кампании заявил, что призовой фонд внутренних соревнований будет составлять 100 млн рублей. Майгуров заявил о призовом фонде в 40 млн рублей.
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