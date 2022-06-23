Вайцеховская: Нуждову нужно срочно снять свою кандидатуру с выборов и поздравить Майгурова

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась об итогах первого тура выборов главы Союза биатлонистов России (СБР).

Нынешнему главе организации Виктору Майгурову не хватило одного голоса до переизбрания на должность. Его оппонентом является вице-президент СБР Алексей Нуждов.

«Счет 35:18, с которым завершился первый тур голосования в СБР в пользу Виктора Майгурова против Алексея Нуждова, в моём понимании означает только одно: Нуждову следует немедленно снять свою кандидатуру с выборов, поздравить оппонента и продолжать работать — в связке с Майгуровым или на прежнем посту, неважно. То есть максимально сохранить лицо при не самой позитивной ситуации.

Но сняться, полагаю, проблематично. Чисто психологически. Потому что уже слишком много наговорено в СМИ, слишком много публично вылито на головы недавних соратников, а в подобном случае на выборах нужно только побеждать. Иначе из серьёзного человека ты превращаешься в клоуна, а это не самая лучшая характеристика в резюме. Тем более — для человека из силовых структур.

Поэтому, как мне кажется, во всё то время, что будет в распоряжении кандидатов до второго тура голосования, проигравший сделает максимум для того, чтобы победить или как минимум не проиграть с таким счётом, как сегодня.

Реально ли это? Вполне. Просто нужно понимать, что в межсезонье, когда нет возможности показать какую-то реально видимую работу, да и за столь короткое время к тому же, в качестве средств достижения цели остаются либо обещания (ничем, как правило, не подкреплённые), либо деньги. Попкорном запаслись?» — написала Вайцеховская у себя в телеграм-канале.