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Нуждов объяснил распределение выборных голосов по новому уставу СБР, если он будет принят

Нуждов объяснил распределение выборных голосов по новому уставу СБР, если он будет принят
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Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов, претендующий на пост главы организации, рассказал о том, как распределяются выборные голоса. По словам Нуждова, изменения произойдут, если новый устав СБР будет принят.

«Новый устав уже принят. Есть новая редакция. Его отправят в Минюст РФ. Если он будет зарегистрирован, то там будет 50 процентов плюс два голоса. Двух третей голосов не будет, что, собственно, где-то упрощает позицию. Что для меня, что для Виктора Майгурова будет проще набрать голоса», — передаёт слова Нуждова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее стало известно, что на выборах главы СБР состоится второй тур. Во время первого тура ни Майгурову, ни Нуждову не удалось набрать 2/3 голосов делегатов. Позднее стало известно, что второй тур состоится уже в августе 2022 года.

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