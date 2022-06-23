Нуждов: наш с Майгуровым взгляд на управление организацией не сходится на сто процентов

Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал, что его взгляды на управление организацией полностью расходятся с позицией действующего главы Виктора Майгурова.

В первом туре Нуждов проиграл Майгурову со счётом 18:35. Второй состоится в конце августа.

«С Майгуровым мы уже четыре года сотрудничаем. У нас есть некоторые принципиальные вопросы, в которых мы пока расходимся. «Пока» я говорю, потому что у меня-то они как были, так и останутся. Надеюсь, что у Виктора будут коррективы по принципиальным для меня вопросам. В моём поведении, отношении и принципах точно изменений никаких не будет. Я уже давно их не меняю и не собираюсь менять. Ведь в них нет ничего плохого, на мой взгляд. Если проиграю следующие выборы, не останусь в СБР. Какая смысловая нагрузка? На сто процентов наш взгляд на управление организацией не сходится. Просто мы же за два года прошли долгий эволюционный путь в попытке сблизить позиции по этим принципиальным вопросам, по которым мы в конце концов и не сошлись, — что меня сподвигло выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы Союза биатлонистов России», — передаёт слова Нуждова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.