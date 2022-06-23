Богалий и Чудов избраны в исполком СБР

В Исполком Союза биатлонистов России избраны четыре человека. Как сообщает пресс-служба организации, в состав исполкома вошли Анна Богалий, Иван Мелихов, Евгений Редькин и Максим Чудов. Все они преодолели порог в 29 голосов. Больше всего голосов набрал Редькин (35). У Богалий — 34 голоса, у Мелихова — 33, а у Чудова — 32.



В дальнейшем в исполком также войдёт президент организации. Он пока не избран.



Ранее стало известно, что на выборах главы СБР состоится второй тур. Во время первого тура ни одному из кандидатов не удалось набрать 2/3 голосов делегатов. Позднее стало известно, что второй тур состоится уже в августе 2022 года. На пост президента Союза биатлонистов России претендуют действующий глава организации Виктор Майгуров и Алексей Нуждов.

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