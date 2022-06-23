Майгуров: обидно, когда в глаза говорят, что твою кандидатуру поддержат, а в итоге — нет

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о результатах первого тура выборов главы организации. Ранее стало известно, что на выборах главы СБР состоится второй тур. Во время первого тура ни Майгурову, ни Алексею Нуждову не удалось набрать 2/3 голосов делегатов. Позднее стало известно, что второй тур состоится уже в августе 2022 года. Для победы в первом туре Майгурову не хватило одного голоса.
«Мы как раз и говорили о ближайших двух месяцах работы: будем ли мы зациклены на агитации за себя или мы всё-таки будем работать. Пришли к тому, что будем работать.
Алексей Викторович, наверное, не тот человек, которого нужно уговаривать. На конференции четыре года назад примерно в подобной ситуации я понимал, что будет. Там уже и президент уходил, и нового не было. Там, чтобы не застопорить всю деятельность федерации, было логично принять то решение. Сегодня так или иначе я продолжаю руководить федерацией до следующих выборов. Поэтому мы всё взвесили и приняли совместное решение.
Обидно ли, что не приняли решение сегодня? Не задумывался. Обидно больше, наверное, то, когда тебе в глаза говорят, что поддержат, а в итоге не поддерживают. Пара-тройка таких случаев была», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 23 июня 2022
-
18:37
-
18:15
-
18:13
-
18:03
-
17:50
-
17:34
-
17:34
-
17:25
-
17:18
-
17:15
-
16:59
-
16:57
-
16:56
-
15:50
-
14:41
-
13:21
-
11:00
-
10:50
- 22 июня 2022
-
22:36
-
20:16
-
19:44
-
17:59
-
17:34
-
17:28
-
17:24
-
11:32
-
09:44
- 21 июня 2022
-
15:54
- 20 июня 2022
-
16:44
-
14:38
-
10:39
-
00:57
- 19 июня 2022
-
11:54
- 17 июня 2022
-
20:30
-
20:16