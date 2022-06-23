Майгуров: обидно, когда в глаза говорят, что твою кандидатуру поддержат, а в итоге — нет

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о результатах первого тура выборов главы организации. Ранее стало известно, что на выборах главы СБР состоится второй тур. Во время первого тура ни Майгурову, ни Алексею Нуждову не удалось набрать 2/3 голосов делегатов. Позднее стало известно, что второй тур состоится уже в августе 2022 года. Для победы в первом туре Майгурову не хватило одного голоса.



«Мы как раз и говорили о ближайших двух месяцах работы: будем ли мы зациклены на агитации за себя или мы всё-таки будем работать. Пришли к тому, что будем работать.



Алексей Викторович, наверное, не тот человек, которого нужно уговаривать. На конференции четыре года назад примерно в подобной ситуации я понимал, что будет. Там уже и президент уходил, и нового не было. Там, чтобы не застопорить всю деятельность федерации, было логично принять то решение. Сегодня так или иначе я продолжаю руководить федерацией до следующих выборов. Поэтому мы всё взвесили и приняли совместное решение.



Обидно ли, что не приняли решение сегодня? Не задумывался. Обидно больше, наверное, то, когда тебе в глаза говорят, что поддержат, а в итоге не поддерживают. Пара-тройка таких случаев была», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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