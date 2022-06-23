Зайцева раскритиковала решение проводить второй тур выборов главы СБР в августе

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала результаты выборов главы Союза биатлонистов России (СБР). В первом раунде победителя выявить не удалось. Майгуров набрал 35 голосов, а Нуждов — 18. Теперь действующий глава организации Виктор Майгуров и его конкурент Алексей Нуждов примут участие во втором туре, он состоится в августе.



«Мне вообще не очень понятно, почему второй тур не сделали сейчас, а переносят на август. Неужели народ, который сейчас приезжал, потом и в конце августа приедет? Наверное, другие люди приедут. Там же ещё и отпуска будут. В случае необходимости второй тур на голосовании делают сразу же.



Почему-то кто-то решил, что надо делать в августе. Непонятная ситуация. Получается, что 35 и 18. 35 человек — за Виктора Майгурова. Виктор всё равно сильный кандидат. Видно, что сильный. И, разумеется, было бы здорово, если бы второй тур прошёл сегодня. Посмотрим, что будет в августе. Надеюсь, что люди приедут и сделают правильный выбор», — цитирует Зайцеву «Матч ТВ».