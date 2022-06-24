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Дмитрий Губерниев рассказал, как улучшить процедуру выборов президента СБР

Дмитрий Губерниев рассказал, как улучшить процедуру выборов президента СБР
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением, как можно улучшить процедуру проведения выборов главы Союза биатлонистов России (СБР).

«Ещё по выборам в СБР. Чтобы не было мутных историй, голосование должно быть тайным, представители регионов реально опасаются открытого волеизъявления из-за рекомендаций свыше. А рекомендации и давление есть.

И необходимо как минимум присутствие прессы, лучше онлайн-режим! Страна должна видеть, что происходит! Закрытый режим — как мутная вода, рыбку можно ловить браконьерским способом», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 23 июня, состоялся первый тур выборов, в котором глава СБР Виктор Майгуров победил кандидата Алексея Нуждова со счётом 35:18. Ни один из претендентов не набрал 2/3 голосов, и поэтому в конце августа состоится второй тур.

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